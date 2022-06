7 quartos pequenos que o encantarão

Neste quarto, a cama de madeira parece flutuar, pois o seu estrado é mais largo do que a caixa com gavetas sobre o qual se apoia. Esta ilusão de óptica torna o ambiente mais leve, pelo que consideramos uma ideia inteligente e original. O que também faz parecer o quarto maior são as portas totalmente envidraçadas do roupeiro, assim como as paredes brancas e, claro, a luz natural.