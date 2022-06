Uma casa fora de série – incrível!

Ao subirmos as escadas encontramos nesta mezzanine mais um espaço de estar. A paleta de tons e materiais mantém-se inalterável e o único toque de cor aparece devido ao toque de ar com uma tela de cor azul forte. A entrada de luz natural é tão ampla que parece estarmos numa varanda no exterior.

Algo peculiar em toda a casa, é a mesma não contar com quase nenhumas estruturas verticais (paredes). As existentes são mínimas, o que permite que todos os espaços e divisões estejam mais integrados entre eles, conseguindo uma atmosfera frescas e luminosa. Ainda assim, os ambientes fundem-se e criam sensações novas onde as funções se inserem umas com as outras mas também se mantêm bem delimitadas.