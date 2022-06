14 lareiras decorativas que farão a sua casa mais acolhedora

Todos sabemos o que é uma lareira! Identificamos este objecto à família e ao conforto, a casa e ao bem estar em pelo Inverno. Sabemos que serve para aquecer os ambientes interiores de uma casa e quem nela habita. Existem vários géneros e estilos, das mais tradicionais a lenha, às mais modernas a pellets. Em vivendas as mais tradicionais são as a lenha, visto ser fácil reforçar o stock de lenha. Em apartamentos é mais pratico optar por outro género, visto ser difícil existir espaço para armazenar lenha e depois ter de a carregar até ao andar correcto. O crepitar da lenha e a imagem dos toros a arder é relaxante e há até quem tenha essa mesma imagem em vídeo num ecrã para reforçar o lado simbólico de quem não tem outra hipótese.

As lareiras mais actuais têm mais vantagens para o utilizador: a gás não necessitam de lenha, mas precisam de uma ligação eléctrica, não produzindo cinzas e lixo e não necessitam de tanto espaço. Os recuperadores de calor, instalam-se com facilidade pois apenas precisam de uma saída de fumo e existem em diferentes desenhos e formatos. Mas todas elas tornam o ambiente mais romântico e acolhedor, independentemente do estilo ou tipo.