10 cozinhas com prateleiras nas quais se pode inspirar

Neste projecto, os profissionais souberam aproveitar o espaço. Para que tire partido de cada metro quadrado, coloque prateleiras em espaços livres que, de outra forma, seriam desperdiçados. E por que não no tecto? Numa área pequena, é uma excelente solução pois conta com arrumação adicional sem desperdiçar espaço útil no chão. Inspire-se na proposta deixada acima.