Salas de jantar: móveis para cada solução

Independentemente do estilo decorativo que escolhemos para a nossa sala, há móveis elementares que são transversais a todos as estéticas. O sofá, a mesa de centro, o móvel para a televisão e as mesas de apoio são, porventura, os mais importantes e é essencial escolhê-los com critério. Mas como? Há alguns pontos a ter em conta.

Pelo menos no que aos móveis chave diz respeito, aconselhamo-lo a investir na qualidade e não na quantidade. Procure peças com materiais sólidos que permaneçam intactas mesmo após as agressões normais do quotidiano. Averigúe a qualidade do material, dos acabamentos e o país de fabrico.

Procure clássicos e não se deixe inebriar demasiado por tendências. Se o seu objecto é compor uma confortável sala de estar para que a sua família dela usufrua ao longo de anos, prefira peças com uma elegância intemporal que o apaixone e vá de encontro à sua estética pessoal. Pode restaurar e modernizar peças antigas que já não tenham uso em casa dos pais ou que encontre num antiquário ou flea market. Mais que um móvel, são elementos que guardam memórias especiais e que personalizam o seu espaço.

Está escolhido o mobiliário? Bom, resta-lhe tratar bem dele e seleccionar com critério os produtos que os usa para limpar.

No artigo de hoje, mostramos-lhe algumas inspirações e estilos diferentes para decorar a sua sala de estar. Veja com atenção e absorva as nossas sugestões.