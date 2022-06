9 casas de banho pequenas mas fabulosas

Muitas vezes a falta de espaço é uma complicação quando pensamos em decorar qualquer área da nossa casa, mas isso pode ser ainda mais complicado se o espaço que precisamos de decorar é a casa de banho. As casas de banho são geralmente espaços confinados que não são planeados para brilhar, e às vezes basta-nos colocar o essencial para a higiene pessoal e damo-nos por satisfeitos.

Mas se pensarmos bem hoje em dia a casa de banho tornou-se naquele espaço privado onde, no momento da higiene pessoal, deixamos brilhar o nosso verdadeiro eu . Cantamos, dançamos, ouvimos música e até conversamos, tudo com total confiança, porque estamos em completa privacidade! Sendo assim não acha que a sua casa de banho deve ser fabulosa, independentemente do seu tamanho?

Por isso nós preparámos uma curta lista com nove exemplos de pequenas casas de banho realmente fabulosas que poderão servir-lhe de inspiração para levar a cabo uma renovação completa no seu espaço. Junte-se a nós e venha ver com os seus próprios olhos alguns projetos espetaculares feitos por vários profissionais de arquitetura que o deixarão agradavelmente surpreendido.