6 conselhos para transformar uma pequena casa de banho num espaço genial

Ainda que não pareça, fazer uso de uma cortina de banho para dividir os sectores da divisão realçará a beleza do espaço. Falamos de cortinas com um corte moderno e não aquelas com desenhos ou estampados impressos. É recomendável pendurar cortinas com cores neutras que joguem com a decoração do espaço. Desta forma, não rompe com o conceito da casa de banho e empresta beleza ao ambiente.