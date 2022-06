Uma casinha pequena que aproveita bem a vista

Hoje trazemos-lhe um projeto sensacional localizado em Basileia, uma cidade suíça que faz fronteira com a França e a Alemanha. Projetada por brilhantes especialistas em arquitetura em 2010 e concluída em 2013, o objetivo do projeto era criar uma residência económica com compartimentos pequenos mas funcionais e intimamente ligados com a natureza envolvente através das grandes janelas. O resultado é uma residência moderna, de estilo minimalista, diretamente ligada à natureza que a aconchega.

Está pronto para a ver dentro e por fora? Vamos lá!