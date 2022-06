Nini Andrade Silva tem uma palavra a dizer sobre luxuosas salas de estar e lounges. Este que vemos pertence ao Aquapura Douro Valley e é membro dos Small Luxury Hotels of the World. Linhas puras e arrojadas, concebidas pelo arquitecto português Luís Rebelo de Andrade e os designers de interiores Nini Andrade e Silva e Giano Gonçalves. A iluminação é o grande destaque desta composição — e um elemento importante de uma sala de estar luxuosa —, com as cores terra a completar um ambiente intimista.