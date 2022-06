6 ideias para que a sua pequena casa de banho fique linda

Para instalar superfícies brilhantes na sua casa de banho pode aproveitar a colocação dos pavimentos e paredes, e colocar porcelana, mármore ou quartzo, este último também muito bonito para a bancada do lavatório. Por terem acabamentos brilhantes, que permitem que a luz seja refletida e ressalte, fazem com o compartimento pareça mais brilhante, espaçoso e limpo. No entanto, tenha em mente que os materiais escolhidos devem ser apropriados para a casa de banho, de acordo com sua resistência à humidade e durabilidade.