12 ideias para unir a cozinha com a sala de jantar

Muitas vezes ao fazer uma decoração em nossa casa temos um conceito bem definido sobre como revestir os espaços com madeira, sobre como queremos os pisos e as paredes, e até mesmo os móveis.

Isso é ótimo, porque para diferenciar um espaço de outro não precisa de abandonar essa harmoniosa visão inicial! Tudo o que tem de fazer é diferenciar cada ambiente com um tom de material diferente. Por isso se na sua cozinha usou uma madeira de cor suave, na sala pode usar um tom mais vivo e brilhante. Desta forma cada um se vai destacar de maneira diferente no espaço único.