9 bonitas casinhas de madeira que irão surpreendê-lo

Para começar a mostrar a lista que escolhemos para si nada melhor do que um estilo como este, tradicional e bonito de se ver! Olhando a fotografia com alguma atenção podemos notar como a combinação de diferentes tipos de madeira tornou possível a existência de vários de tons na fachada. Assim temos o terraço e a caixilharia com um material diferente do que reveste as paredes, e foi essa fusão que resultou na bela visão que é esta casa, banhada com uma luz amarelada perfeita para que possa ver cada detalhe.