10 salas com estilo ecológico que o vão a encantar!

Só assim, exatamente como se lê no título! Embora pareça fora do comum, a imagem que lhe mostramos fala por si e é suficiente para que possa confirmar que uma composição como esta fica genial. Para isso deve contar com uma pequena claraboia e abrir um quadrado no pavimento, criando assim o local ideal para plantar a sua árvore favorita. Mas pode conseguir um efeito muito semelhante com um vaso de design de arrasar…