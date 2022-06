Cozinhas modernas: 8 ideias geniais com vinis decorativos

Há mil maneiras de dar vida à sua cozinha, no entanto muitas vezes esquecemo-nos das mais simples, sobretudo a que se baseia em aplicar murais no espaço de parede atrás dos fogões e bancadas. Mas pensando bem, parece interessante, certo?

As vantagens dos vinis decorativos são muitas… São fáceis de colocar, existe grande abundância de modelos no mercado capazes de satisfazer qualquer personalidade, criam impacto visual por si próprios fazendo com que o resto da decoração possa ser bastante simples, é mais barato do que muitos outros materiais, entre tantas outras vantagens! Por isso se está a pensar em dar nova vida ao importante espaço de sua casa que é a cozinha, este artigo vai interessar-lhe.