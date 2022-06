Salas de estar com um toque muito especial!

A sua sala de estar deverá ser um reflexo do leitor, misturando a sua personalidade com o seu gosto no momento de decorar o espaço. Por vezes o orçamento não nos deixa gastar mais do que estipulou para esta divisão e a frustração pode instalar-se… mas o segredo é precisamente não pensar demasiado alto e olhar para os pormenores! Às vezes, um quadro com uma frase bonita que nos faça sentido, emoldurar o primeiro desenho dos nossos filhos ou comprar flores artificiais e colocá-las dentro de uma garrafa de vidro reutilizada podem fazer toda a diferença! No artigo de hoje sugerimos-lhe algumas dicas mais ou menos subtis para tornar a sua sala num espaço muito bonito e com um toque muito especial! Vamos lá?