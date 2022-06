Remodelação fantástica no centro do Porto

Além da localização privilegiada na proximidade de várias atracções turísticas, a fachada interior do edifício debruça-se sobre um jardim no interior do quarteirão que garante uma atmosfera relaxante no meio da confusão urbana. O sucesso do trabalho desenvolvido pela equipa de arquitectos resulta da tentativa de preservar a memória do património complementando-o com o conforto dos espaços turísticos atuais.