Uma casa de pedra acolhedora

A homify apresenta hoje o encantador projecto apelidado de ’Casa da Gente’, elaborado por Marina Linhares Decoração de Interiores especialmente para a Casa Cor 2015, no qual a escolha dos materiais de revestimento e a curadoria dos objectos mereceram melhor destaque. O projecto aborda e explora também conceitos como integração, convívio e funcionalidade. A Casa da Gente possui 70 m² de área construída e ainda um jardim com 95 m², aparecendo em primeiro plano, dando as boas vindas ao visitantes e proporcionando-lhes o contacto com as principais tendências do habitar.

O ponto de partida para Marina Linhares foi o de uma pequena casa que já existia no local e que apontava o caminho da simplicidade. Portanto, essa foi sua fonte de inspiração, resultando numa abordagem atenta aos elementos já existentes e valorizando a história do local. De acordo com a arquitecta, os ambientes sociais foram criados para promover o prazer do convívio, das longas conversas e dos momentos com amigos e à família. Além disso, ’a integração do ambiente é uma forma de trazer praticidade e funcionalidade ao dia-a-dia”. Para ela, o foco deve estar nas necessidades reais do cliente procurando um modo de viver acolhedor e natural. O projecto, explorou todo o potencial dos revestimentos para valorizar a essência da casa que já existia, com detalhes e imagens incríveis! Materiais como a madeira, contribuem para a atmosfera acolhedora e sofisticada dos ambientes.

Está preparado?