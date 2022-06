10 ideias fáceis de decoração!

Começamos com uma ideia perfeitamente aplicável em qualquer divisão da casa. Sim! Em qualquer divisão mesmo! São os quadros com frases. Podemos tê-los na cozinha, no quarto, no hall, na sala e até mesmo na casa de banho. Ficam sempre fantásticos e são um autêntico complemento à decoração que faz toda a diferença. Neste caso temos uma sala decorada pelo atelier/loja Baltic Design Shop, em que na parede, do lado esquerdo, temos um quadro que diz “Please, come back to me, I adore you honey”. O que torna este quadro interessante nesta sala, para além da própria frase, é o contraste entre a parede de madeira clara e o quadro com fundo preto e letras serifadas brancas. Uma mistura de clássico, devido à fonte tipográfica serifada, com o lado mais moderno dos móveis, com um toque ao estilo da decoração dos anos 70.