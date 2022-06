Uma casa tradicionalmente moderna

A obra de arquitectura que lhe trazemos hoje a conhecer faz parte do conjunto de trabalhos do atelier MARQUES FRANCO ARQUITECTOS sediado em Viana do Castelo.

Esta é uma obra de reconstrução de uma habitação localizada no centro da cidade com vista para o rio. Com o intuito de reconstrução, e não reabilitação, o programa da casa original foi fortemente alterando surgindo 2 Lojas no piso térreo, duas habitações de tipologia T2 no piso intermédio e dois T0 no ultimo piso.