Cubo – Um refúgio para fumadores

Existiu um tempo, não muito distante, em que a palavra glamour estava directamente relacionada com cigarros em todas as classes sociais. Todas as pessoas, desde médicos, professores ou escriturários podiam fumar durante a realização das suas actividades de trabalho. Viam-se homens mas também mulheres de cigarro na mão fosse onde fosse. Era habitual e mais do que uma moda e não se ouvia falar das desvantagens e do perigo em fazê-lo. Também dentro de meios de transporte como aviões e comboios ou no local de trabalho, o fumo era partilhado por todos, fossem ou não fumadores. Hoje seria inconcebível forçar pessoas não fumadoras a levaram com o inalação do fumo. Existem por causa disso espaços destinados a fumadores, evitando assim, colocar em perigo a vida de quem não o faz. O tabagismo perdeu muitos dos seus adeptos das gerações anteriores.

O projecto apresentado por GIANNI BOTSFORD ARCHITECTS foi o de criar um refúgio para fumadores no jardim de uma casa de luxo em Zurique. Queria-se um lugar tranquilo para fumar sem incomodar outras pessoas dentro das divisões interiores, desfrutando ainda assim de uma atmosfera maravilhosa.