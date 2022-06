65m² e um baixo orçamento

Na parte interna do espaço estão a cozinha e o espaço de refeições. A cozinha funciona em espaço aberto, no entanto, graças à sua estrutura e organização está perfeitamente delimitada. Um bloco horizontal, como uma ilha, fecha o espaço e marca os seus limites. Uma cozinha pequena e compacta que não renuncia ao conforto e funcionalidade. Uma excelente solução para ambientes com espaço limitado.