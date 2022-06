Um ambiente com mescla de sofisticação e classicismo

O gabinete da Ana Rita Soares é o autor de mais um projecto de interiores. Desta vez a divisão em questão foi uma suite. Mas não é um quarto qualquer. Esta suite é uma master suite - é um quarto de boas áreas, de mobiliário de qualidade, com muita luz natural e com um estilo clássico/moderno com muito bom gosto. Nada que já não estejamos habituados, quando se fala do nome desta designer portuguesa. Reveja o Girly Room no artigo que escrevemos, aqui.