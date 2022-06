10 piscinas perfeitas para quintais pequenos

Final de Outubro e uma vaga inesperada de calor. Somos mesmo sortudos!!

Já estamos mais perto do Natal do que das férias do Verão mas o calor veio e surpreendeu-nos a todos. Não sabemos bem que roupa vestir e calçar sandálias já parece mal , mas um mergulho ao final do dia no mar ou na piscina ninguém diz que não. Os dias estão bem mais curtos e o calor é atípico para a época. Andamos entre partilhas de dicas para melhorar o conforto da sua casa em dias mais frios, lareiras modernas e de repente, somos obrigados a partilhar um artigo de piscinas inspirador.

Quem sabe, depois de ler o artigo de hoje não faz plano para o fim de semana ou pensa um bocadinho mais sobre o projecto de piscina que anda a adiar e a adiar. Se para o ano quer usufruir da sua piscina em casa, com tudo arranjado e pronto a ser usado, comece a pensar já. Construída com tempo até a relva e as plantas estarão verdes e viçosas.

As imagens seguintes mostram como é possível ter uma piscina em casa mesmo quando se tem quase a certeza que o terreno e o mini pátio não o permite. Inspire-se e aproveite a vaga de calor!