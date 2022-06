Caves para homens

Mulheres: Foi você mesma que insistiu em comprar a sua casa por causa do terreno/jardim que tinha. Planeou jardinar, criar uma zona de churrasco e outra zona de lazer, com puffs e chaise lounges. Mas isso nunca aconteceu. Agora que o seu mais que tudo lhe pede para criar uma segunda casa para ele neste espaço, deixe-o. Apenas se concordar com o projecto e também poder ter um cantinho lá para si.

Homens: Tem razão, o jardim só serve para ela lhe pedir para ir cortar a relva para não parecer mal, mas não o aproveitam como devia ser. Aliás, precisa de um espaço para si no interior do conforto de sua casa e já não há espaço livre!! De certeza que tem amigos arquitectos ou designers de interiores, peça ajuda e diga que quer criar um espaço seu no jardim. Algo que seja uma parte da casa que possa orgulhosamente mostrar e que seja o SEU espaço. Onde ninguém o incomoda e tem todos os seus objectos preferidos no interior. Ela vai chorar se no projecto não estiver incluída uma sala para ela também, não se esqueça ainda de uma casa de banho.

Chegou a ler um artigo que escrevi dedicado ao público masculino? Não? Não sabe o que perdeu..foi destaque da semana e tudo por ser um dos mais lidos. Aqui tem! Aproveite!