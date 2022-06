Proposta de janelas XXL que pode ter em sua casa

As janelas grandes são ousadas e deixam mistério no ar… As casas modernas não lhes resistem. E ficam sempre tão bem. Quanto mais encantadora for a paisagem, melhor ficaram estas molduras que distribuem mil e um encantos.

Aposte em janelas grandes se gosta de receber o máximo de luz natural. Aposte em janelas grandes se a sua casa está rodeada do mais belo jardim ou paisagem. Aposte se, simplesmente, gosta!

A homify não lhe esconde, através dos milhares de projetos que disponibiliza, o encanto que tem por estas janelas. Deixamos-lhe apenas algumas imagens, perante os milhões que pode encontrar.