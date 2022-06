Escolha os melhores azulejos para a sua cozinha!

Antes de revestir a sua parede ou chão com azulejos, deve ter a noção da quantidade de azulejos que necessita. Não convém ficar com partes da parede por revestir ou com os arrumos cheios de azulejos que sobraram no fim do trabalho. Assim sendo, para começar, deve definir as áreas que serão revestidas. Depois, deve medir o espaço e conhecer as medidas dos azulejos para descobrir a quantidade que precisa de comprar.

Não existe uma regra universal que deva ser seguida em relação às áreas a revestir, mas há alguma dicas de especialistas que pode ter em conta: os azulejos são normalmente colocados nas áreas mais húmidas da casa como as cozinhas e os quartos de banho; devem ser colocados a partir de uma distância de 15 cm em relação ao chão e numa casa de banho a altura mínima a revestir deve ser de 1.50 cm.

Antes das contas finais não deve esquecer que vai colocar azulejos em zonas que poderão não estar à vista como a parte de trás da banca ou do fogão, por isso convém mesmo calcular o tamanho da área no seu total. Depois de feitas as contas, acrescente mais 15% ao valor pois vai sempre precisar de recursos extra para recortes de zonas mais estreitas, acidentes de percurso e futuras reparações. Esta parte é muito importante. Se um dos azulejos se partir, pode não o encontrar à venda por ter sido descontinuado.