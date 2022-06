Girly Room- cores de rapariga

A parede da cabeceira da cama foi revestida num papel de parede com zigue zagues horizontais de cor amarelo e branco. Já para não falar das vantagens em usar a cor amarela nos interiores, veja aqui quais são. Esta parede é o principal detalhe de decoração que dá uma vida extra ao espaço. A questão do quarto ser bastante iluminado naturalmente, devido às duas janelas de grandes dimensões, torna o quarto claro e luminoso, sem ter de se apostar por necessidade em muita luz artificial. Os pontos de luz colocados foram pensados estrategicamente, eles são: no tecto (luz geral), nas mesas de cabeceira (luz pontual) e ainda na sanca do tecto junto à parede estampada.

Foi criado um canto com a profundidade necessária para receber livros e outro tipo de decoração. Como é uma arrumação embutida não ocupa espaço extra ao quarto. O espelho vertical cria visualmente um espaço maior e mais amplo. A cama é de casal e a sua estrutura de tom verde água dá-lhe o destaque que precisava para ser mais uma peça de relevo neste quarto. O tapa pés estampado e as almofadas decorativas combinam milimetricamente com as esculturas de papel das paredes.