Jardins com lagos artificiais

Na cultura oriental, a água simboliza a vida. Nos lagos orientais vivem as carpas, símbolos de fertilidade e prosperidade. As pedras completam o cenário natural e introduzem uma noção de refúgio, de protecção. Uma fórmula que pode muito bem repetir em sua casa, seja qual for a área do seu espelho de água. Tal como existem piscinas pré-fabricadas, também existem lagos pré-fabricados, de fácil instalação.