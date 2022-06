A tranquilidade do campo no centro da cidade

A sala é sem dúvida a alma do espaço. Além de ser o local onde todos os hóspedes se podem encontrar, ela foi desenhada de modo a acomodar diferentes valências, de acordo com a multiplicidade de funções que ocupam a área. As paredes brancas e os pavimentos em madeira foram complementados com peças de mobiliário que, apesar da sua heterogeneidade, se equilibram num conjunto étnico harmonioso. Substituindo possíveis peças de arte, foram recuperados dois painéis em pedra antiga, como testemunho da época em que o edifício foi construído.