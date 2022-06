Lareiras modernas

Nas margens do rio Douro, entre as vinhas e os vinhedos que fazem desta paisagem natural Património da UNESCO, Nini Andrade Silva foi a designer de interiores responsável por este projecto 100% português — o Aqua Pura Douro Valley. No total são 50 quartos e suites, 21 vilas com piscina própria, biblioteca, spa, restaurantes, bar, piscina, corte de ténis, mata e jardins e ainda uma sala de vinhos. Esta imagem, que exibe esta lareira cheia de classe, pertence ao spa. Uma área que mistura gloriosamente as texturas e as tonalidades da região com apontamentos contemporâneos, criando um ambiente super intimista e confortável.