14 desenhos de grades para proteger as suas janelas com estilo

As janelas de sua casa são uma ponte de ligação entre o interior e o exterior. Graças a elas as pessoas podem ver consegue-se ver do interior para o exterior e o oposto. Garças a elas consegue-se ter luz natural em casa e receber ar fresco apenas com a sua abertura. Arejar a casa é vantajoso não apenas para refrescar o ambiente como também para eliminar fortes odores. Sem dúvida que também estão relacionadas questões de segurança que convertem a suas janelas na entrada perfeita a ladrões. Em casas e em apartamentos de rés do chão o acto fica muito mais facilitado por isso há que pensar em alternativas de proteger a sua casa de furtos nada desejados.

E para fazê-lo com muito estilo, reunimos para si algumas sugestões sobre grades e protecções que o ajudarão a proteger o seu lar e a ter uma fachada perfeita. Desde desenhos simples em ferro, até a estruturas charmosas com cimento. O que conta é o lado estético e claro, a protecção eficiente.