14 portas de correr que aproveitam os espaços ao máximo

Quando tem de fechar um espaço, separar os usos e as funções de uma habitação, tornar independente a sala do jardim, aparecem as portas de correr, os biombos, etc. Felizmente, existem cada vez mais alternativas para solucionar o problema e tornar o espaço mais agradável e funcional. As portas de correr são uma solução com várias possibilidades e que podem ser aplicadas com diferentes terminações do mesmo material – vidro transparente, fosco, martelado. Também em madeira, aço ou plástico. Podem ser ainda pintadas ou forradas a papel. As opções são imensas e a escolha final é sempre sua.

Como poderá verificar nas fotos seguintes, existe uma grande quantidade de técnicas que permitem personalizar as suas portas de correr. O mais importante, antes da parte estética das mesmas é saber a dimensão mais adequada das mesmas e onde as colocar de modo a que ajudem a melhorar o espaço e não actuar da forma oposta.

Acompanhe-nos neste livro de ideias para ficar a conhecer as portas de correr mais interessantes e que pode aplicar em sua casa!