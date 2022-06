Decoração de interiores com alma lusa

As cortinas de tecido translúcido foram colocadas de topo a topo da parede da janela e do tecto ao chão, com o intuito de tornar visualmente a sala com maiores dimensões. O móvel de TV pela questão de estar suspenso torna o espaço mais leve e desafogado. A planta artificial, a imitar canas dá imensa frescura ao espaço e condiz com a base do candeeiro de mesa e com a jarra de flores secas do lado oposto.

E é com pormenores como estes que percebemos que existe muita paixão e amor na por trás da criação destes interiores de qualidade.