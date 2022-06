Antes e depois – Palacete Secular

Há casas velhas e abandonadas, que quase por magia, se transformam em casas modernas. Sótãos que pareciam impossíveis de habitar, a serem transformados em apartamentos maravilhosos. Depois, há os armazéns, garagens e porões destruídos a renascerem como estúdios de design minimalista e as antigas fábricas abandonadas, surpreendentemente convertidas a lofts. As remodelações são a realidade da nossa sociedade e são também um dos temas que é abordado semanalmente, na secção antes e depois. Hoje viajamos até à Sardenha, onde o estúdio Officina29 projectou uma remodelação para um edifício de meados do século XIX, transformando-o numa casa moderna. O estúdio opera na área de arquitectura habitacional e urbana e em projectos de design.

Veja com atenção o trabalho excelente e de respeito que foi conseguido mantendo a história do edificio num ambiente com mistura de estilos.