Rústica e moderna: a casa de campo perfeita!

Apesar do seu estilo eminentemente rústico e tradicional, um olhar mais aproximado revela-nos alguns detalhes modernos que de outra forma passariam despercebidos. Neste sentido seleccionámos esta imagem precisamente para lhe mostrar esses mesmos detalhes. Vamos então reparar nas caixilharias das janelas e da grande porta de entrada em vidro.

As caixilharias em alumínio são claramente um detalhe moderno que permite um excelente isolamento interior ao mesmo tempo que se enquadram com a arquitectura geral do edifício. A porta de vidro, mantém a forma da arquitectura original do local no entanto corresponde com um material assumidamente moderno e translúcido que é o vidro.