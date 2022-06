5 pequenos jardins muito fáceis de fazer em casa

A conceção paisagística deste jardim levou em linha de conta as diferentes alturas de plantas e as suas cores, buscando criar contraste e luz alternando os tons claros os tons escuros de plantas diferentes para marcar as distintas linhas de vegetação. As plantas mais altas foram colocadas na parte inferior, prevenindo que o seu crescimento impeça a visão do resto dos arbustos e de todas as outras espécies a partir do interior da casa.