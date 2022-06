12 ideias para que uma cozinha pequena seja assim moderna!

A decoração para cozinhas pequenas tem mudado nos últimos anos. Antes ter uma cozinha perfeita era, porventura, mais difícil do que agora. Hoje, sabemos que pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Não faz falta comprar ou construir móveis pesados nem revesti-los com materiais caros. Quanto mais simples for a cozinha, melhor.

Neste livro de ideias, queremos mostrar-lhe fotografias de uma cozinha pequena, mas muito moderna, bonita e funcional. Com electrodomésticos e mobiliário de última geração, estamos certos de que se vai inspirar nela para remodelar a sua.