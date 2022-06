19 cercas para sua casa que todos os seus vizinhos vão querer copiar

A nossa casa é como um grande cofre que guarda os nossos tesouros. Aí temos a nossa família bem como alguns dos nossos pertences, e ter um jardim é ter uma ponte entre a nossa casa e o exterior, mas isso não significa que tem de fundi-la com o resto bairro. Na verdade, ter um jardim significa que gosta de estar ao ar livre, mas com o conforto e a privacidade que apenas a sua casa pode dar-lhe. E para conseguir delimitar perfeitamente o seu espaço e proteger seus tesouros precisa de instalar uma cerca no jardim.

O problema nesses casos é que ela não pode ser muito fechada, porque dessa forma iria quebrar a harmonia do ambiente natural, mas também não pode ser demasiado aberta. Mas não se preocupe, para o ajudar a escolher a cerca ou o muro perfeito para a sua casa reunimos alguns exemplos que o ajudarão a marcar muito bem os limites da sua propriedade, mas com elegância!