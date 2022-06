Passo a passo: Como construir um pequeno churrasco no quintal

Se optar por uma churrasqueira fechada o aspeto das aberturas torna-se um detalhe muito importante. No caso de ter a churrasqueira no meio de um jardim com uma vista agradável é importante considerar a paisagem e planear o espaço com grandes janelas, para que, mesmo no inverno, possa desfrutar do jardim através delas.

Deverá também avaliar que tipo acessórios que pretende guardar na área de churrascos e a sua segurança, para determinar se uma simples porta de correr é suficiente ou são necessárias medidas de maior segurança.