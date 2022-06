10 piscinas perfeitas para casas pequenas

Vem aí o fim do ano e de seguida começa a contagem decrescente para o verão, assim, há muitas pessoas que não tiram férias, não vão para a praia ou outro destino. Passar o verão em casa tem vindo a tornar-se cada vez mais comum sobretudo para quem tem piscina, e quem não deseja ter uma no verão?!

Pode ter ideia de que as piscinas são apenas para grandes casas no entanto, isso já não é verdade. Fizemos uma selecção das piscinas mais bonitas dos nossos profissionais para que possa avaliar o que deseja ter em casa já no próximo verão. Porque as piscinas são feitas para todo o tipo de espaços e para os orçamentos mais variados, aqui estão 10 diferentes piscinas que certamente irão deixá-lo de boca aberta.