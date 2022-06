5 quartos que foram milagrosamente remodelados

O resultado não podia estar mais longe do pesadelo que víamos na primeira imagem. A cor e os padrões reinam neste quarto ecléctico e o papel de parede embelezado com flores transforma por completo a atmosfera. A cama foi mantida, pois trata-se de uma peça de antiguidade com algum valor. Contudo, o resto da decoração é moderna. Prova disso são as mesas de cabeceira brancas e cilíndricas e os candeeiros com pés em acrílico.