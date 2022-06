Moderno e elegante: 8 ideias para usar a pedra nos seus ambientes

A zona da casa destinada ao escritório e ao sector da televisão deve ser elegante e incluir toques decorativos personalizados. Este é um espaço no qual recebemos amigos pelo que deve oferecer comodidade. Na imagem, pode-se apreciar uma parede em pedra cinza que combina na perfeição com o móvel em madeira. Os tons escuros da parede e do escritório equilibram-se graças à tonalidade areia do porcelanato do piso.