Antes e depois – Garagem transformada em Loft

A disposição das divisões é facilmente percebida com a planta em anexo. Com a entrada a fazer-se pelo número 1 e com o espaço à sua esquerda o lugar de estacionamento, cozinha no número 2, sala de estar no número 3, número 4 é o corredor que dá acesso à zona mais privada. A posição 6 corresponde ao escritório e os números 7 a quartos e casa de banho, terminando com o número 8 que se refere ao corredor de acesso a estas divisões.