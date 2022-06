Se está a pensar mudar o portão exterior da sua casa e colocar um que chame mais à atenção pelo seu desenho inovador e elegante, deixamos que decida entre as fotos que partilhamos hoje. Neste livro de ideias iremos partilhar 15 desenhos de portões que pode colocar no exterior de sua casa, fazendo parte da fachada ou da cerca que limita o terreno. São ideias e propostas dos profissionais registados na homify. Se gostar de alguma, não deixe de os contactar directamente.

Também existe a opção, se gostar de alguma, de fazê--la você mesmo de acordo as fotos do seu profissional favorito. Iniciemos este artigo corrido com 15 portões de exterior que irão fazer brilhar a sua casa.