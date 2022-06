Algumas ideias para ajudar na arrumação de um quarto compacto

Podemos ter uma casa moderna e decorada com espaços impecáveis mas se a sua arrumação não for prática ao fim de pouco tempo a confusão estará instalada no espaço. Um dos segredos do minimalismo é ter espaços simples e práticos para arrumar, podendo ter tudo organizado e causando o mínimo impacto possível na imagem do dia a dia do quarto.

Se ainda por cima tem um quarto pequeno, compacto, a estratégia de arrumação é fulcral para se sentir confortável diariamente no seu próprio quarto. Reunimos 8 dicas para lhe ajudar a arrumar as suas coisas num quarto pequeno.