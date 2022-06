Uma casa ecológica com 370 m² construída em tempo recorde

Hoje mostramos-lhe uma casa para um jovem casal com um filho e outro a caminho. Estes clientes sabiam bem aquilo que procuravam. Uma das exigências era que a casa se integrasse bem no local de construção, um terreno com alguma inclinação rodeado por um rio e uma área de bosque, queriam também que a construção fosse o mais ecológica possível, e por isso mesmo se deu a escolha por uma casa de madeira, prática e agradável que fugisse um pouco das casas de madeira tradicionais e que fosse construída num curto espaço de tempo. Ponderando todos estes factores escolheram a empresa de construção LETHES HOUSE para fazer o projecto. A obra ficou concluída em apenas 3 meses e meio.

Uma casa ecológica, em que o aquecimento do ambiente é feito com uma salamandra de combustão de madeira, para aquecimento das aguas residuais optou-se por uma bomba de calor, inclui ainda um sistema de uniformização da temperatura interior com recurso à energia geotérmica, assim como um sistema de ventilação de ar forçada, que apoiará este sistema assim como procederá à renovação do ar interior. Concluindo a moradia obteve a classe energética A+.

Este tipo de casas são algo diferentes de casas modulares, são de madeira efetivamente, são atrativas, com linhas modernas ou mesmo contemporâneas, mas não limitam em termos de áreas, o cliente faz a casa como pretende e mediante as suas verdadeiras necessidades e gosto. Ficará surpreendido com esta casa de 370m² em Aveiro e cujo preço foi de 160,000.00 euros.

Vamos conhecer…