Homify 360º – uma habitação em Matosinhos

O terreno é longo e estreito, e o mesmo condicionou a proposta que se apresenta, também ela longa e estreita. A casa surge com 2 volumes sobrepostos e deslocados horizontalmente. O volume inferior é mais transparente, o superior recua e cria uma animação volumétrica, proporcionando uma grande zona de estar abrigada. A habitação é bastante fechada para o lado da rua e é marcada pela sua pedra granítica. Numa zona mais privada, a Sul, aparecem os quartos do rés do chão. A distribuição da casa faz-se ao longo de compridos corredores, no rés do chão e no 1º piso, paralelos à rua e que funcionam como veias principais da casa. No Rés-do-chão, do lado norte situa-se o hall de entrada, a garagem, a cozinha, a lavandaria e a casa de banho de serviço. As salas de estar e de jantar abrem-se a Poente e desfrutam do exterior em plenitude. A casa permite uma utilização autónoma do todo o piso 0. Entre as duas suites piso 1, localizam-se 2 escritórios, que possuem uma varanda a Poente.