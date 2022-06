Espantosa casa com 5 terraços localizada em Vilamoura

As transições entre diferentes níveis são efectuadas através de uma escadaria com um design impressionante! A imagem fala por si…

As escadas são revestidas com pedra polida e as guardas são transparentes criando assim um estilo sofisticado e luxuoso. A luz continua a ser um elemento fundamental e por isso esta zona de transição também possui vãos generosos que permitem a entrada directa da luz solar. Luz esta que vai desenhando as paredes ao longo do dia.