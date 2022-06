6 truques para limpar a casa em menos de 30 minutos

Temos de desenvolver uma estratégia, saber onde devemos iniciar a limpeza e qual a ordem pela qual queremos e devemos limpar. Se há roupas nas cadeiras, sapatos e chinelos nos cantos, almofadas fora do seu local apropriado ou algum outro elemento e copos sujos. Em suma, todas as coisas que do uso diário estão fora do lugar. O primeiro passo é limpar a casa colocando todos os objetos no lugar.