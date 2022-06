Open Space – um fantástico projecto português

A S|ids é uma empresa que opera no âmbito dos interiores a nível multidisciplinar. Composta por arquitectos, designers de interiores, de mobiliário e têxtil, são capazes de projectar espaços de qualquer escala, desde pequenos espaços interiores a grandes obras de remodelação públicas ou privadas. Estão atentos às tendências e prova disso é o projecto que lhes mostramos. Desde a escolha dos materiais, aos acabamentos, ao mobiliário e à iluminação, nada foi descurado.

Nesta imagem é possível perceber o espaço quase na sua totalidade. No centro da fotografia vemos uma porta branca, a única do espaço, esta é a porta de entrada do apartamento a que faz a ligação entre a parte privada e o exterior. Logo à direita de quem entra uma bicicleta serve de decoração ao hall de entrada, outra tendência super na moda que pode ler num artigo escrito anteriormente, aqui. Separados com uma espécie de biombo de ripas verticais conseguimos ver ao fundo o quarto, e neste primeiro plano, a sala de estar. O material escolhido para ser usado nas paredes, tecto e chão foi o cimento autonivelado. É um material que está super na moda quando aplicado nos interiores ou em exteriores sem ter qualquer tipo de acabamento.